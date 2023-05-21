Василий Ломаченко: «Не хочу говорить о судьях. Все видели, что произошло»

Украинец Василий Ломаченко прокомментировал поражение в поединке с американцем Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Судьи насчитали победу Хейни — 116:112, 115:113, 115:113.

«Прежде всего, спасибо моему Богу, Иисусу Христу. Во-вторых, спасибо моей команде, моей семье, зрителям. Я не хочу говорить о судейском решении, все люди видели, что произошло сегодня. Я показал, что я могу боксировать, что я в хорошей форме. Не хочу говорить о судейском решении, мне некомфортно говорить об этом. Спасибо всем зрителям, кто пришел. Хейни? До боя я думал, что он будет лучше, но сейчас... он хороший боец, но он не уровень P4P», — сказал Ломаченко.

35-летний Ломаченко потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

24-летний Хейни провел вторую успешную защиту своих поясов. На его счету 30 побед в 30 поединках.