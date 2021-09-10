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Украинец Сиренко нокаутировал россиянина Устинова в первом раунде

10 сентября 2021, 21:31
Владислав Сиренко. Фото ua-football.com
Владислав Сиренко. Фото ua-football.com

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко победил россиянина Александра Устинова. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Поединок состоялся в Париже (Франция). Благодаря этой победе Сиренко защитил свой титул WBC Asia.

26-летний украинец провел 18-й поединок на профессиональном ринге и во всех победил (15 нокаутов). У 44-летнего россиянина 36 побед (27 нокаутов), 5 поражений и 1 ничья.

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Евгений Петров все материалы автора

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