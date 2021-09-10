Украинец Сиренко нокаутировал россиянина Устинова в первом раунде
10 сентября 2021, 21:31
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко победил россиянина Александра Устинова. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде.
Поединок состоялся в Париже (Франция). Благодаря этой победе Сиренко защитил свой титул WBC Asia.
26-летний украинец провел 18-й поединок на профессиональном ринге и во всех победил (15 нокаутов). У 44-летнего россиянина 36 побед (27 нокаутов), 5 поражений и 1 ничья.
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