Украинец Сиренко нокаутировал россиянина Устинова в первом раунде

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко победил россиянина Александра Устинова. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Поединок состоялся в Париже (Франция). Благодаря этой победе Сиренко защитил свой титул WBC Asia.

26-летний украинец провел 18-й поединок на профессиональном ринге и во всех победил (15 нокаутов). У 44-летнего россиянина 36 побед (27 нокаутов), 5 поражений и 1 ничья.