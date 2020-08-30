Украинец Постол не смог победить Рамиреса

В Лас-Вегасе чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес сохранил свои титулы в поединке против обязательного претендента на титул WBC и экс-чемпиона мира в этом весе Виктора Постола.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу решением большинства судей одержал Рамирес — 114-114, 115-113, 116-112.

В активе 28-летнего американца 26 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 36-летнего украинца 31 победа (12 нокаутом) и три поражения.