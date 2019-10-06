Уэйн Руни посоветовал Головкину выспаться к следующему бою

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни, посетивший бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко, отметил, что победа могла достаться любому. Головкин одержал победу по очкам.

— Отличный и очень равный бой. Победа могла достаться любому, — отметил Руни в эфире SecondsOut. — Головкин стареет. Невероятно, как он держался в этом бою.

Совет Головкину на следующий бой? Просто выспаться. А если серьезно, то я не могу давать ему советы. Уверен, он сам знает, что надо делать.