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Уэйн Руни посоветовал Головкину выспаться к следующему бою

12:17

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни, посетивший бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко, отметил, что победа могла достаться любому. Головкин одержал победу по очкам.

— Отличный и очень равный бой. Победа могла достаться любому, — отметил Руни в эфире SecondsOut. — Головкин стареет. Невероятно, как он держался в этом бою.

Совет Головкину на следующий бой? Просто выспаться. А если серьезно, то я не могу давать ему советы. Уверен, он сам знает, что надо делать.

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