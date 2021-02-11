Ученик Роя Джонса обратился к россиянам перед поединком с Чудиновым

Малавийский боксер Айзек Чилемба выступил с обращением перед поединком с российским боксером Федором Чудиновым.

«Привет, Россия! Это Айзек Чилемба, я дерусь в Москве 20 февраля. Федя Чудинов, я буду с тобой драться. Это будет хороший бой. Чудинов отличный боец. В этот раз я буду драться во втором среднем весе, последний раз я дрался в этом весе в 2010 году. Это большой вызов для меня. 20 февраля. Я очень жду приезда в Россию. Мы вам покажем крутое шоу. Я и Федя Чудинов будем Вас развлекать. Я одержу победу, а те парни сзади мне помогут!», — приводит РЕН ТВ слова Чилембы.

33-летний Федор Чудинов — обладатель титула золотого чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Он является претендентом на пояс чемпиона мира. В послужном списке российского спортсмена 22 победы, из них 15 нокаутом, два поражения.

33-летний Чилемба одержал 26 побед, из них 10 нокаутом, потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи. Малавийца тренирует знаменитый боксер Рой Джонс.

Поединок Чудинова и Чилембы станет главным событием турнира «Короли ринга», который состоится 20 февраля в Москве. Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».