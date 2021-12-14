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Участники боксерского турнира в Самаре провели открытую тренировку

21:27

Участники боксерского турнира «Буря на Волге» в Самаре провели открытую тренировку.

Разминку провели Денис Вильданов и Максим Щербаков, которые сразятся в супертяжелом весе.

Также в рамках турнира встретятся 3-кратный чемпион России по боксу Тимур Слащинин и камерунский боец Тайсон Дижон.

«Я думаю, долго бегать у него не получится, и ему придется столкнуться с моими пушками», — приводит слова Слащинина РЕН ТВ.

Турнир состоится 17 декабря. В этот вечер также состоится бой-реванш чемпиона WBA Asia South Эдгара Гукасяна и Рикардо Вийяльбу. Также состоятся бои между Максим Бабаниным и Тони Тесом.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/915520-uchastniki-turnira-buria-na-volge-proveli-otkrytuiu-trenirovku

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Екатерина Савостина все материалы автора
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