Участник Олимпийских игр 2012 года погиб в результате ДТП

Участник Олимпийских игр 2012 года молдавский боксер Василий Белоус погиб в результате ДТП на 34-м году жизни, сообщает ТАСС.

Авария произошла в Окницком районе Молдавии. Белоус не справился с управлением, автомобиль врезался в каменные ворота монастыря.

Белоус является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года в полусреднем весе, многократным чемпионом Молдавии. Он выступал на Олимпийских играх 2012 года, где потерпел поражение во втором раунде.