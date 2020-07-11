Убийство или самоубийство? Легендарный боксер умер в 37 лет
11 июля 2020, 10:41
11 лет назад, 11 июля 2009 года был найден мертвым легендарный боксер Артуро Гатти. Смерть произошла в отеле бразильского города Порту-де-Галиньяс.
Сперва в убийстве подозревали его жену, но позднее она была признана невиновной, а следствие пришло к выводу, что Гатти покончил с собой.
Независимое расследование выявило, что Гатти все же убили, а родственники боксера утверждали, что он не был склонен к суициду.
На профессиональном ринге канадский боксер провел 49 боев, одержал 40 побед (31 нокаутом) и потерпел 9 поражений. Он завоевывал чемпионские пояса IBF в первой полулегкой весовой категории и WBC в первой полусредней.
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