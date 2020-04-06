Уайт после боя с Джошуа думал о завершении карьеры

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что в 2015 году вышел на бой с Энтони Джошуа с травмированным плечом. По словам Уайта, этим необдуманным решением он чуть не поставил крест на своей карьере.

— Команда Джошуа знала о моих проблемах с плечом, — цитирует Уайта Sky Sports. — Я же говорил, что это моя возможность. Мне надо было лишь донести хук слева, поскольку Джошуа во время атак всегда оставляет правую сторону открытой. Но, конечно, с плечом все было плохо.

Я действительно донес удар, которым хотел попасть, но в результате повредил свой сустав. Я испытывал сильную боль. У меня подскочил адреналин, поэтому я просто пытался продолжить бой, но боль была сумасшедшей. Выбрасывая удары, я каждый раз чувствовал, как кость трется об кость.

Я думал, что моя карьера закончена. Я не буду вам врать. Мне понадобилось около года, чтобы снова почувствовать уверенность и поверить в себя.

На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.