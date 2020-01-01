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Уайт допускает организацию боксерского боя с участием Флойда Мейвезера

17:30

Президент UFC Дана Уайт допускает организацию боя с участием Флойда Мейвезера. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях проводил боксерский поединок с тогдашним чемпионом UFC Конором Макгрегором.

— Мы начали переговоры. Сперва я должен решить другие вопросы, а осенью, возможно, будет что-то и для Флойда, — цитирует Мы можем организовать что-то в ММА, а можем и в боксе. Если на такие бои есть спрос, почему бы и нет? Бой Флойда и Конора стал большим событием. Почему бы не организовать что-то подобное еще раз?

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