Уайлдер заявил, что проиграл Фьюри из-за слишком тяжелого костюма

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение в поединке против британца Тайсона Фьюри из-за костюма. По его словам, тот оказался слишком тяжелым.

— Мой костюм был слишком тяжелым для меня, — приводит Yahoo Sports слова Уайлдера. — С самого начала боя у меня отказали ноги. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. Я понимаю, что ноги отказали из-за костюма. Я впервые надел костюм вечером перед боем и не думал, что будет так тяжело. Он весит около 18 кг или даже больше.

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.