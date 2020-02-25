Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри

Американский боксер Деонтей Уайлдер решил воспользоваться правом на матч-реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Соответствующий пункт прописан в контракте.

Это будет уже третий бой Уайлдера и Фьюри. Первый поединок состоялся в декабре 2018 года. Тогда судьи зафиксировали ничью.

— Мы используем опцию на реванш. Мы в ожидании. Я воин, настоящий чемпион и всегда так сражаюсь. Бой пройдет летом, это точно, — приводит ESPN слова Уайлдера.