Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри
Американский боксер Деонтей Уайлдер решил воспользоваться правом на матч-реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Соответствующий пункт прописан в контракте.
Это будет уже третий бой Уайлдера и Фьюри. Первый поединок состоялся в декабре 2018 года. Тогда судьи зафиксировали ничью.
— Мы используем опцию на реванш. Мы в ожидании. Я воин, настоящий чемпион и всегда так сражаюсь. Бой пройдет летом, это точно, — приводит ESPN слова Уайлдера.
Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.
34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.