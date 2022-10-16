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Уайлдер расплакался на пресс-конференции, вспомнив Причарда Колона

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) не смог сдержать эмоций при упоминании Причарда Колона — бойца, который в 2015 году стал жертвой так называемого «удара кролика» — Террел Уильямс нанес на ринге ему удар в затылок, из-за чего Колон стал инвалидом на всю жизнь.

«Я сочувствую ему [Хелениусу], и надеюсь, что с ним все будет в порядке и он вернется к семье. Люди всегда талдычат о рекордах... они говорят: «Он проиграл, он же тупица» и все такое. Ну тогда тащите свою задницу на ринг. Это был страшный нокаут. Скажется ли он на его здоровье? Вспомните Причарда Колона. У него не было детей... он никогда не узнает, каково быть отцом, и это самое страшное в мире. У него никогда не будет нормальной жизни. Он хотел позаботиться о своей семье, но теперь семья должна заботиться о нем до конца жизни».

16 октября Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Под конец раунда «Бронзовый бомбардировщик» нанес сокрушительный удар с правой, отправив Хелениуса на канвас.

Деонтей Уайлдер
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