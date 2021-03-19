Уайлдер получит 5-10 миллионов долларов, чтобы не мешать бою Фьюри — Джошуа
15:08
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) получит отступные, чтобы не препятствовать бою Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, утверждает ESPN.
Сумма компенсации может составить от 5 до 10 миллионов долларов.
Уайлдер может стать весомым препятствием на пути к организации боя Фьюри — Джошуа, так как американский экс-чемпион намерен был добиваться третьего боя с Фьюри через суд, ведь в контракте был пункт о матче-реванше.
Первый поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен пройти летом 2021 года. Если стороны не договорятся о месте проведения боя, то его могут перенести на ноябрь-декабрь.
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