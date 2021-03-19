Экс-чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) получит отступные, чтобы не препятствовать бою Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, утверждает ESPN.

Сумма компенсации может составить от 5 до 10 миллионов долларов.

Уайлдер может стать весомым препятствием на пути к организации боя Фьюри — Джошуа, так как американский экс-чемпион намерен был добиваться третьего боя с Фьюри через суд, ведь в контракте был пункт о матче-реванше.

Первый поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен пройти летом 2021 года. Если стороны не договорятся о месте проведения боя, то его могут перенести на ноябрь-декабрь.