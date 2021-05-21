Уайлдер подписал контракт на третий бой с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер подписал контракт на третий поединок с действующим чемпионом по этой версии Тайсоном Фьюри, сообщает в Twitter журналист Кевин Иоль.

Фьюри уже отправился в Лас-Вегас, где в ближайшее время поставить подпись под контрактом. Схватка пройдет 24 июля.

Если контракт будет подписан, то бой Фьюри с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа будет отложен. Изначально он был запланирован на 14 августа.

Напомним, первый бой Фьюри — Уайлдер в декабре 2018 года завершился вничью. Во втором бою в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера.