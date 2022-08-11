Уайлдер подерется с Хелениусом 15 октября в Нью-Йорке

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) вернется в ринг в бою против финского супертяжеловеса Роберта Хелениуса (31-3) 15 октября в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в Twitter со ссылкой на издание Boxing Scene.

Уайлдер потерял титул WBC в поединке с Тайсоном Фьюри (32-0) 22 февраля 2020 года, проиграв техническим нокаутом в 7-м раунде. В реванше, который состоялся 9 октября 2021 года, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.

Хелениус в прошлом бою одолел Адама Ковнацкого (20-2) техническим нокаутом в 6-м раунде. Бой состоялся 9 октября 2021 года на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.