Уайлдер отправил Ортиса в нокаут в седьмом раунде

На арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал реванш чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом.

В седьмом раунде Уайлдер пробил защиту Ортиса и отправил соперника на настил ринга. 40-летний кубинец пытался подняться, но рефери боя остановил поединок.

Американец в десятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. 34-летний Уайлдер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 42 победы (41 нокаутом) и одна ничья.

40-летний Ортис потерпел второе поражение в карьере при 31 победе (26 нокаутом). Он во второй раз боксировал за титул чемпиона мира.

В следующем бою Уайлдер встретится с британцем Тайсоном Фьюри, поединок запланирован на 22 февраля 2020 года.