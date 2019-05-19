Уайлдер отправил Бризила в нокаут. Видео

Американский боксер тяжелого веса Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила. Бой проходил в Нью-Йорке (США). Боксеры оспаривали чемпионский титул по версии WBC.

Для победы Уайлдеру понадобился всего один раунд. В интернете было опубликовано видео нокаута.

Примерно за минуту до окончания стартового раунда Уайлдер провел мощный удар справа, после чего его соперник оказался на настиле ринга. Бризил поднялся, но рефери, видя его состояние, остановил поединок.

33-летний американец одержал 41 победу на профессиональном ринге (40 нокаутов) при одной ничьей.