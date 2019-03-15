Уайлдер откажется от контракта с DAZN на 100 миллионов долларов

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер намерен отклонить предложение стриминговой платформы DAZN о проведении трех боев за 100 миллионов долларов, сообщает BoxingNews24. Причины, по которым Уайлдер откажется от контракта, не называются. Источник предполагает, что боксер и его команда хотели получить больше денег, поскольку двумя из этих трех боев могут стать долгожданные поединки с Энтони Джошуа, который имеет титулы по версии IBF, WBA и WBO. Уайлдер считает, что может заработать с этих боев больше денег.

Напомним, что в ближайшем поединке 18 мая Уайлдер проведет обязательную защиту титула. Его соперником будет Доминик Бризил.