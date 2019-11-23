Уайлдер оказался на 7 килограммов легче Ортиса на взвешивании
В Лас-Вегасе, США прошла процедура взвешивания перед вечером бокса, в котором состоится три чемпионских боя, сообщает ESPN.
Участник главного поединка вечера, чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер показал на весах 99,6 килограмма. Его соперник по матчу-реваншу кубинец Луис Ортис оказался заметно тяжелее - 107 килограммов.
@bronzebomber AND #luisortiz MAKES WEIGHT TO LOCK HORNS IN THEIR REMATCH FOR WILDER WBC HEAVYWEIGHT WORLD TITLE. THE FIRST FIGHT WAS EPIC AND A CLASSIC SO WE KNOW THIS SECOND FIGHT WILL BE JUST AS GREAT. WILDER IS PROVING WHY HE IS THE BADDEST MAN IN THE PLANET BY FACING ORTIZ A SECOND TIME. ORTIZ IS READY TO SHOW WHY HE HAS BEEN GETTING DUCKED BY THE OTHER TOP HEAVYWEIGHTS. THIS IS THE BEST VS THE BEST, BUT I HAVE WILDER BEING VICTORIOUS BY A 7TH ROUND KNOCKOUT. DON'T MISS OUT ON THE FIREWORKS...#WILDERORTIZ2 #WBC #HEAVYWEIGHT #WORLD #TITLE #REMATCH #BRONZEBOMBER #KINGKONG #SKILLS #POWER #SPEED #HEART #DETERMINATION #RINGIQ #LIONS #SHARKS #KILLERS #WARRIORS #TUSCALOOSA #ALABAMA #CAMAGUEY #CUBA?? #LOVEBOXING #RESPECT #SALUTE #MONNIEBROWNTV #ANSBC