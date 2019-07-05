Уайлдер объяснил, почему Джошуа проиграл бой Руису

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер объяснил причины поражения Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом техническим нокаутом 1 июня.

– На Джошуа свалилось слишком большое давление, когда он отправлялся в США, – цитирует Daily Express Уайлдера. -Также он нервничал из-за меня после того, как я нокаутировал Доминика Бризила. Он паниковал в раздевалке, и я понимаю это. В момент боя ты просто застываешь. Но посмотрим, как теперь Джошуа проявит себя во втором бое.

Меня не шокировал этот результат. Я говорил, что бой будет длиться 12 раундов. Я не удивлюсь, если Джошуа проиграет вновь.

Поражение от Руиса стало для 29-летнего Джошуа первым в карьере. До этого он 22 раза победил (один нокаут). У 29-летнего Руиса 33 победы (22 нокаута) и одно поражение, за карьеру он завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.