Уайлдер может попросить реванш с Фьюри. На это у него есть 30 дней

Американский боксер Деонтей Уайлдер может в течение 30 дней воспользоваться опцией незамедлительного реванша с британцем Тайсоном Фьюри, сообщает Boxing Scene. Такое условие было прописано в контракте.

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.