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У Ортиса готова тактика на бой с Уайлдером

10:10
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Кубинский боксер тяжелого веса Луисом Ортисом заявил, что применит особенную тактику в бое-реванше против чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера.

— До тех пор, пока кто-то не победит Уайлдера, он останется номером один, — цитирует BoxingScene Ортиса. — У нас есть другая тактика, которую мы будем применять на практике, и я верю, что в этом будет разница с первым поединком. У меня есть план, как нокаутировать Уайлдера до финального раунда, но если понадобится, я готов пройти все 12 раундов.

Бой Уайлдера и Ортиса состоится 23 ноября в Лас-Вегасе.

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