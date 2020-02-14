«У Матиаса пушечные удары». Валуев объяснил, почему Ананяну придется несладко

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от боя россиянина Петроса Ананяна с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Валуев вспомнил о трагедии, случившейся в бою Матиаса с другим россиянином Максимом Дадашевым. После поединка Дадашев потерял сознание и умер в больнице от отека мозга.

— Матиас соперника буквально сносит на своем пути, — цитирует «Рен ТВ» Валуева. — Все помнят, к сожалению, что бой с ним трагически закончился для нашего боксера. Это случается достаточно редко в боксе. Но это бывает.

Он обладает пушечными ударами, в общем-то, неплохой техникой. Ананяну придется, мягко говоря, несладко.

Не забывайте, что в принципе, боксеры из России, как и из всего постсоветского пространства отличались и, надеюсь, будут отличаться, таким повышенным боевым настроем, так что, у Ананяна есть, что показать Матиасу.

Мы все будем за нашего боксера болеть, не забывайте, а бой будет красивым.

Ананян и Матиас выступят в андеркарте боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера 23 февраля в Лас-Вегасе. 31-летний Ананян — чемпион IBF International (2017) в среднем весе, он одержал на профессиональном ринге 14 побед (7 нокаутом), дважды проиграл и два боя свел вничью. Матиас одержал 15 побед нокаутом в 15 поединках.