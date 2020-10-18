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У Лопеса спросили о возможном реванше с Ломаченко

13:04
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не видит смысла с реванше с Василием Ломаченко, которого он победил сегодня по судейским запискам.

«Реванш? А какой в этом есть смысл? Я побил его. Ни у кого не должно быть вопросов относительно моей победы, верно? А раз так, то с чего я должен давать ему реванш? Знаете, я ведь после боя извинился перед ним и его отцом. Василий — отличный боец, но иду дальше», — цитирует Лопеса Top Rank.

Лопес одержал победу по очкам единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Cчет судейских записок — 116-112, 119-109, 117-111 в пользу американца.

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