У британца Али отозвали лицензию за укус Прайса

Британский боксерский совет отозвал лицензию у представителя тяжелого веса Кэша Али, сообщает Sky Sports. В поединке со своим соотечественником Дэвидом Прайсом он укусил соперника. Бой был остановлен в пятом раунде

Али пропустил удар, после чего оба боксера оказались на настиле ринга. Британец укусил соперника за живот и был дисквалифицирован.

Для 27-летнего Али это первое поражение в карьере. Ранее он одержал 15 побед. Слушание по его делу состоится 13 апреля.