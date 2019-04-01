У британца Али отозвали лицензию за укус Прайса

Британский боксерский совет отозвал лицензию у представителя тяжелого веса Кэша Али, сообщает Sky Sports. В поединке со своим соотечественником Дэвидом Прайсом он укусил соперника. Бой был остановлен в пятом раунде
Али пропустил удар, после чего оба боксера оказались на настиле ринга. Британец укусил соперника за живот и был дисквалифицирован.
Для 27-летнего Али это первое поражение в карьере. Ранее он одержал 15 побед. Слушание по его делу состоится 13 апреля.
Kash Ali is disqualified after biting David Price 👀– World Boxing Wall (@WorldBoxingWall) 30 марта 2019 г.
Scum! #TWBWpic.twitter.com/ZHRm7rs3cz
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