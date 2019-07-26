"Ты попал под танк, против которого у тебя не оказалось противотанковой гранаты". Ковалев - трогательно о Дадашеве

Действующий чемпион WBO Сергей Ковалев в своем Instagram опубликовал пост, посвященный семье скончавшегося российского боксера Максима Дадашева, в котором также поделился воспоминаниями о нем.

- Макс, как же жаль, что ты покинул нас так рано, - написал Ковалев. - Жаль, что твой малой будет расти без твоей поддержки и твоего внимания и воспитания. Желаю сил и терпения твоей супруге и родителям, которым сейчас ой, как тяжело внутри. Спаси и сохрани хотя бы их, всевышний.

Буду всегда о тебе помнить и вспоминать те моменты, когда я тебя прокачивал морально и делился своим опытом в те моменты, когда ты ко мне обращался за советом и поддержкой. Особенно мне запомнился твой первый вопрос: "Серега, а как вообще стать чемпионом и как боксировать на этом уровне?" На что я тебе ответил: "Не ссы в трусы! Всему свое время! Что ты тоже дойдешь до уровня чемпиона мира и потом с улыбкой будешь вспоминать этот момент. Мне приходилось тебе объяснять все, как ученику, который только что пришел в первый класс. Что тебя сразу не бросят на чемпионский бой, а будут вести к нему и давать возможность обрасти опытом и так далее. Но, к сожалению, ты попал под танк, против которого у тебя не оказалось противотанковой гранаты...Ты погиб героем! Царство тебе небесное, Макс.

Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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