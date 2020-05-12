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«Ты не вернулся на мой уровень». Тактаров оценил форму Тайсона

12:05
Олег Тактаров. Фото Instagram.
Олег Тактаров. Фото Instagram.
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Бывший чемпион UFC Олег Тактаров в Instagram оценил форму знаменитого боксера Майка Тайсона. Он прокомментировал видео последних тренировок 53-летнего бойца.

— Майк Тайсон, я люблю тебя. Но ты еще не вернулся... По крайней мере, на мой уровень, — написал Тактаров.

Ранее Тайсон заявил о готовность вернуться на ринг. Тактаров написал, что согласен согласился подраться с ним в любое время и в любом месте.

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