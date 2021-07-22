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Трояновский уверен в победе Гассиева над Валлишем

15:22
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Российский боксер Эдуард Трояновский отметил, что его соотечественник Мурат Гассиев должен показать хороший бокс после длительной паузы в поединке против немца Михаэля Валлиша.

По его словам, он знает Гассиева как трудолюбивого и целеустремленного парня.

«Скорее всего, он победит. У него была пауза длительная. Это не очень хорошо для боксера, но я верю, что он победит. Он, наверное, соскучился по боям, покажет хороший бой», — заявил боксер.

При этом он отметил, что Гассиеву необходима регулярная практика, чтобы совершенствовать мастерство.

22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве Гассиев проведет свой второй поединок в супертяжелом весе.

Тем же вечером будут биться чемпион WBA Asia South российский боксер Эдгар Гукасян и аргентинец Рикардо Вийяльбой. Также в рамках Международного дня бокса сразятся Михаил Алоян и Мчанья Йохана из Танзании — они будут боксировать за титул чемпиона мира по версии WBA.

Главные бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, трансляция начнется в 23.00.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/860439-bokser-troianovskii-uveren-v-pobede-gassieva-nad-vallishem

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