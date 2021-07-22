Трояновский уверен в победе Гассиева над Валлишем

Российский боксер Эдуард Трояновский отметил, что его соотечественник Мурат Гассиев должен показать хороший бокс после длительной паузы в поединке против немца Михаэля Валлиша.

По его словам, он знает Гассиева как трудолюбивого и целеустремленного парня.

«Скорее всего, он победит. У него была пауза длительная. Это не очень хорошо для боксера, но я верю, что он победит. Он, наверное, соскучился по боям, покажет хороший бой», — заявил боксер.

При этом он отметил, что Гассиеву необходима регулярная практика, чтобы совершенствовать мастерство.