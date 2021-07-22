Трояновский уверен в победе Гассиева над Валлишем

Российский боксер Эдуард Трояновский отметил, что его соотечественник Мурат Гассиев должен показать хороший бокс после длительной паузы в поединке против немца Михаэля Валлиша.
По его словам, он знает Гассиева как трудолюбивого и целеустремленного парня.
«Скорее всего, он победит. У него была пауза длительная. Это не очень хорошо для боксера, но я верю, что он победит. Он, наверное, соскучился по боям, покажет хороший бой», — заявил боксер.
При этом он отметил, что Гассиеву необходима регулярная практика, чтобы совершенствовать мастерство.
22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве Гассиев проведет свой второй поединок в супертяжелом весе.
Тем же вечером будут биться чемпион WBA Asia South российский боксер Эдгар Гукасян и аргентинец Рикардо Вийяльбой. Также в рамках Международного дня бокса сразятся Михаил Алоян и Мчанья Йохана из Танзании — они будут боксировать за титул чемпиона мира по версии WBA.
Главные бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, трансляция начнется в 23.00.