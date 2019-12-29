Трояновский свой следующий бой может провести весной в Красноярске

Бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский заявил, что следующий бой может провести весной в Красноярске.

— Мой следующий мой бой ориентировочно состоится весной. Есть разные варианты, в частности мне от Федерации бокса России поступило предложение побоксировать ориентировочно в апреле в Красноярске в одном шоу с Александром Беспутиным. Я только за! — цитирует Трояновского РИА «Новости». — Также ведутся переговоры с Эдди Хирном о боях в Англии. Есть несколько ребят, на бои с которым я дал согласие. Один из них — экс-чемпион мира Рики Бернс. Думаю, в январе-феврале будет информация.

На счету 39-летнего Трояновского 28 побед (24 — нокаутом) при двух поражениях.