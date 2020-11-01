Трояновский признался, что ждал от Гассиева быстрого нокаута

Российский боксер Эдуард Трояновский признался, что ожидал очень быстрой победы от соотечественника Мурата Гассиева в бою против албанца Нури Сефери. 31 октября Гассиев на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» победил нокаутом в первом раунде.

«Ожидания, в принципе, такие и были, что соперник не сможет пройти всю дистанцию боя, а проиграет намного раньше, — цитирует Трояновского «РЕН ТВ». — Мурата поздравляю с победой, то, что не получилось насладиться боксом, — очень жаль, но Мурат в этом не виноват. Такой был соперник».

Для 27-летнего Гасиева это 27-я победа и 20-й нокаут на профессиональном ринге при одном поражении. 43-летний Сефери уступил в 10-й раз при 41 победе (23 нокаута).