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Трояновский: «Джошуа нужно попасть для того, чтобы одержать победу над Усиком. Других вариантов не вижу»

12:05
Энтони Джошуа. Фото Instagram
Энтони Джошуа. Фото Instagram
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Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский считает, что британец Энтони Джошуа не сможет победить украинца Александра Усика судейским решением.

«Как может победить Джошуа? Я считаю, что у него есть только один вариант — попасть, — сказал Трояновский «СЭ». — Обстрелять, переиграть, обыграть Усика вряд ли у Джошуа получится. Немного не хватит ему опыта. Усик опытнее.

У Джошуа есть хороший удар. Поставленные удары у него прямые, боковые. У него уже определенная школа есть. Его главное преимущество — это жесткий удар. И он крупнее. Ему нужно попасть для того, чтобы одержать победу над Усиком".

Поединок Джошуа — Усик состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне. В активе Джошуа 24 победы и 1 поражение, а на счету непобежденного Усика 18 побед.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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