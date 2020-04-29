Третий бой между Фьюри и Уайлдером будет перенесен

Третий бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером в очередной раз будет перенесен, сообщает Daily Mirror.

Бой может состояться в ноябре или декабре 2020 года. Изначально поединок должен был пройти 18 июля, но позднее его перенесли на 3 октября из-за пандемии коронавируса.

22 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

В послужном списке 34-летнего Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.