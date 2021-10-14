Третий бой Фьюри и Уайлдера продал меньше 600 тысяч платных трансляций

Стало известно количество проданных PPV на третий поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Как сообщает Yahoo Sports, данный бой собрал меньше 600 тысяч платных трансляций.

Первый поединок между этими бойцами продал 325 тысяч PPV, второй — 1,2 миллиона. 10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и отстоял пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и The Ring.