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Третий бой Фьюри и Уайлдера продал меньше 600 тысяч платных трансляций

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Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Фото Instagram
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Фото Instagram
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Стало известно количество проданных PPV на третий поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Как сообщает Yahoo Sports, данный бой собрал меньше 600 тысяч платных трансляций.

Первый поединок между этими бойцами продал 325 тысяч PPV, второй — 1,2 миллиона. 10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и отстоял пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и The Ring.

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Никита Горшенин все материалы автора
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