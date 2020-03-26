Третий бой Фьюри и Уайлдера может пройти в октябре

Третий бой между действующим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером может состояться 3 октября, сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер. Место проведения еще не определено.

Первоначально третий бой был запланирован на 18 июля. Встреча перенесена из-за пандемии коронавируса.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. 22 февраля Тайсон отправил в нокаут Уайлдера в седьмом раунде боя-реванша.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке американца 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в активе британца 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.