Тренировка Майка Тайсона. Он в блестящей форме. Видео
21:50
Основатель бойцовского зала Kings MMA Рафаэль Кордейро выложил видео с тренировкой экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.
Ранее прошла информация, что в этом году 54-летний Тайсон проведет выставочный поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира Эвандера Холифилда.
Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Спустя 15 лет, 20 ноября 2020 года, он провел выставочный поединок против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего. Бой закончился вничью.
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