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Тренировка Майка Тайсона. Он в блестящей форме. Видео

21:50
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Основатель бойцовского зала Kings MMA Рафаэль Кордейро выложил видео с тренировкой экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

Ранее прошла информация, что в этом году 54-летний Тайсон проведет выставочный поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира Эвандера Холифилда.

 

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Спустя 15 лет, 20 ноября 2020 года, он провел выставочный поединок против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего. Бой закончился вничью.

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQbV13Gpbjk/

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