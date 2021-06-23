Тренировка Майка Тайсона. Он в блестящей форме. Видео

Основатель бойцовского зала Kings MMA Рафаэль Кордейро выложил видео с тренировкой экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

Ранее прошла информация, что в этом году 54-летний Тайсон проведет выставочный поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира Эвандера Холифилда.

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Спустя 15 лет, 20 ноября 2020 года, он провел выставочный поединок против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего. Бой закончился вничью.