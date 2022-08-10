Тренер женской сборной России по боксу спас тонущего человека в Каспийском море

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов во время тренировок в Каспии заметил мужчину, который не смог справиться с течением. Мужчину занесло в каменистое место и он не смог самостоятельно оттуда выбраться.

Муталибов, рискуя собственной жизнью, бросился в воду. Тренеру удалось спасти тонущего мужчину, который был весь в крови и царапинах, также у пострадавшего были судороги. Сам Муталибов отделался ссадинами и ушибом головы. Об этом сообщила генсек Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко в своем Telegram.

«Я всегда говорила, что боксеры — это защитники, а Альберт Шукурович, без сомнения, стал еще и настоящим героем! Уверена, что он не мог поступить иначе, — написала Кириенко. — Мы безмерно благодарны ему за этот неоценимый поступок и бесконечно горды тем, что в наших рядах есть такие смелые и надежные люди. Спасибо, Альберт Шукурович!»