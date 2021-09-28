Тренер Усика: «Саня обязательно пройдет Фьюри. Тот еще медлительнее, чем Джошуа»

Первый тренер Александра Усика Сергей Лапин уверен, что украинский боксер выиграет у Тайсона Фьюри.

«Прибавит ли Джошуа к реваншу? У Джошуа своя школа, и он свою школу сегодня показал, — говорит Лапин в интервью ютуб-каналу «Разрешите вас перебить». — И больше, чем он показал, он вряд ли покажет, потому что школа — есть школа. Тайсона Фьюри [Усик] обязательно пройдет. Фьюри — еще медлительнее, чем Джошуа. У Сани есть хорошее качество — он умный. И самое главное — он скоростной. Дышит, как паровоз, двигается, как паровоз.

И вот эти все недочеты мы уберем — когда он входил в ближний бой, он держал Джошуа. Хотя руки у него короче, и он мог смело обрабатывать. Джошуа представлял, что сейчас будет бомбежка, но Санек почему-то не бил, а держал. Хотя руки короче, были снизу — мог смело пробивать по животу.

С Фьюри это обязательно надо будет делать. Фьюри — такая нескладашка, и с ним работа именно в ближнем бою будет очень нужна. У Фьюри, когда к нему подходят, он начинает наотмашь бросать руки — это может травмировать, он может предплечьем ударить, локтем. Поэтому заходя с ним в ближний бой, нужно не бороться, а пробивать и уходить за руку. Если он также будет бороться, как с Джошуа, он получит травму».

25 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем титульным версиям.