Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:13

Тренер Усика: «Увидев Фьюри вживую, мы убедились, что Усик победит»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Сергей Лапин рассказал, зачем команда украинца приезжала на бой Тайсона Фьюри (33-0) и Дерека Чисоры (33-13).

«Мы приехали в Лондон, чтобы посмотреть на бой Фьюри и Чисоры. Наша команда выделила много интересного, — сказал Лапин в интервью Vegas Insider. — Есть тонкости, которые не заметить по телевизору. Например, работа команды, связь боксера и тренера, следует ли боксер инструкциям тренера или нет. Мы нашли слабые места.
Увидев Фьюри вживую, наша команда еще больше убедилась в том, что Усик одержит над ним победу и станет абсолютным чемпионом мира, привезет пояс WBC домой, на Украину. Угроза, которую представляет Фьюри, не больше той, что представлял Энтони Джошуа. Мы помним, чем все закончилось для Энтони. Мы очень уверены в победе над Фьюри».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
3
Читайте также
Футболиста в Иране приговорили к смертной казни. Его обвиняют в вооруженном мятеже
На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?
Читатели Welt раскритиковали слова Шольца о планах России
В МИД РФ предупредили кандидата в послы США о недопустимости антироссийской риторики
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Усик намекнул на завершение карьеры: «Я вижу, что есть ресурс, который заканчивается»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости