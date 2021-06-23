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Тренер Уайлдера впечатлен смелостью Джошуа, который принял бой против Усика

17:37
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Главный тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт считает, что Александр Усик опасен как боксер для любого супертяжеловеса, поэтому он впечатлен смелостью Энтони Джошуа, который принял поединок против украинца.

«Усик – опасен для всех, не только для Джошуа, – цитирует Скотта Boxing Scene. – Мы должны похвалить Энтони, что он принял этот бой. Усик – не тот парень, с которым все хотят драться, а наоборот – люди предпочли бы избежать с ним поединка.

Усик развивался в боях с самыми опасными соперниками. Он не планировал семь поединков, чтобы добраться до встречи с чемпионом, а делает это в третьем бою в супертяжелом весе. Это большой вызов для Энтони. Будет интересно посмотреть, как Усик отреагирует на антропометрию и технические данные Джошуа. А также как Джошуа отреагирует на скорость Усика и на то, что он левша».

Бой Джошуа – Усик был санкционирован WBO в конце мая. По информации инсайдеров, поединок состоится 25 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.boxingscene.com/wilder-views-usyk-threat-dangerous-fight-anthony-joshua--158621

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