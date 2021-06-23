Тренер Уайлдера впечатлен смелостью Джошуа, который принял бой против Усика

Главный тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт считает, что Александр Усик опасен как боксер для любого супертяжеловеса, поэтому он впечатлен смелостью Энтони Джошуа, который принял поединок против украинца.

«Усик – опасен для всех, не только для Джошуа, – цитирует Скотта Boxing Scene. – Мы должны похвалить Энтони, что он принял этот бой. Усик – не тот парень, с которым все хотят драться, а наоборот – люди предпочли бы избежать с ним поединка.

Усик развивался в боях с самыми опасными соперниками. Он не планировал семь поединков, чтобы добраться до встречи с чемпионом, а делает это в третьем бою в супертяжелом весе. Это большой вызов для Энтони. Будет интересно посмотреть, как Усик отреагирует на антропометрию и технические данные Джошуа. А также как Джошуа отреагирует на скорость Усика и на то, что он левша».

Бой Джошуа – Усик был санкционирован WBO в конце мая. По информации инсайдеров, поединок состоится 25 сентября.