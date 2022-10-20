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Тренер Уайлдера назвал боксера, которого они опасаются больше всего

Давид Хачатрян
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Тренер бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) Малик Скотт признался, что британец Джо Джойс (15-0) — потенциально самый опасный соперник для американца.

«В топе не так много боксеров, с которыми интересно провести бой, — сказал Скотт в интервью Vegas Insider. — Продать поединок с Руисом будет легче, потому что он бывший чемпион мира, но Джойс — гораздо более жесткий противник, чем Энди Руис. Джойс легко бы победил Руиса.
Когда я говорю о Джо Джойсе, то думаю, сколько ударов он готов выдержать? Сможет ли он снова и снова выдерживать самые сильные удары в истории этого спорта? Если да, то он был бы самым сильным [оппонентом Уайлдера]».

Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Джойс в прошлом бою нокаутировал Джозефа Паркера (30-3) в 11-м раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе. Полноценный пояс чемпиона мира WBO принадлежит Александру Усику (20-0).

Бокс
Деонтей Уайлдер
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