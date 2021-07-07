Тренер Уайлдера: «Фьюри не дотянет до шестого раунда»

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, уверен, что в третьем поединке против Тайсона Фьюри его ученик нокаутирует соперника до шестого раунда.

«Деонтей Уайлдер вновь станет чемпионом мира в супертяжелом весе. Тайсон Фьюри не дотянет до шестого раунда — это мой прогноз на этот бой. Тренировочный лагерь проходит отлично. Возмездие внесено в план.

Деонтей делает все, о чем мы его просим, и даже больше. Он начал все с чистого листа, делая вещи, которых никогда не делал раньше. Все ради того, чтобы получить то, чего у него никогда не было", — приводит Boxing News слова Скотта.

Трилогия Уайлдер — Фьюри пройдет 24 июля. В декабре 2018 года их первый бой завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.