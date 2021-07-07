Тренер Уайлдера: «Фьюри не дотянет до шестого раунда»
Малик Скотт, тренер экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, уверен, что в третьем поединке против Тайсона Фьюри его ученик нокаутирует соперника до шестого раунда.
«Деонтей Уайлдер вновь станет чемпионом мира в супертяжелом весе. Тайсон Фьюри не дотянет до шестого раунда — это мой прогноз на этот бой. Тренировочный лагерь проходит отлично. Возмездие внесено в план.
Деонтей делает все, о чем мы его просим, и даже больше. Он начал все с чистого листа, делая вещи, которых никогда не делал раньше. Все ради того, чтобы получить то, чего у него никогда не было", — приводит Boxing News слова Скотта.
Трилогия Уайлдер — Фьюри пройдет 24 июля. В декабре 2018 года их первый бой завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.
Дополнительная информация:
https://www.boxing247.com/boxing-news/malik-scott-on-fury-wilder-iii/182216
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