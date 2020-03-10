Тренер сборной России по боксу рассказал о влиянии коронавируса на олимпийском отборе

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов перед отъездом команды на европейскую олимпийскую квалификацию оценил влияние коронавируса.

— Мы прошли тяжелые испытания, отборы, чемпионат мира, чемпионат России, кучу международных турниров, — сказал Фархутдинов. — И определили состав. Думаю, состав определен правильно. Все готовы отобраться на Олимпиаду и там претендовать на золотые медали. Команда сильная, должно все получиться. Отберемся, и дальше уже будем думать об Олимпиаде. Будет нелегко, турнир в Токио, многие говорят о коронавирусе, но на сегодняшний день противопоказаний нет, будем готовиться и сражаться за медали. Сейчас коронавирус не является помехой, а если будет карантин после отбора, то мы его выдержим. Рукопожатия в команде у нас не отменяли, у нас все проверенные и чистые, здороваемся нормально!

Капитан женской сборной России по боксу Садат Далгатова также высказалась на тему вируса.

— Конечно, есть такие разговоры, мы обсуждаем, потому что это в СМИ везде, — сказала Далгатова. — Но чтобы мы испугались, такого нет. Обсуждения скорее в шуточной форме. Мы этого не боимся. Тема корнавируса — на втором-третьем плане, главное — победы и завоевание олимпийских путевок. (Михаил Потапов)

Отборочный турнир пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта. Олимпийские Игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.