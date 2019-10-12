Тренер Пальцевой: «Катя выложилась на максимум, но были некоторые недочеты»

Личный тренер Екатерины Пальцевой Альберт Муталибов прокомментировал победу россиянки в полуфинале чемпионата мира по боксу. 22-летняя спортсменка в борьбе за место в финале одолела англичанку Деми Рестан. Муталибов отметил, что россиянка выложилась на максимум, но во втором раунде позволила себе расслабиться.

— Сейчас уже можно выдохнуть, но во время боя у нас возникали сомнения, особенно в течение второго раунда, — сказал Муталибов. — Мне показалось, что Катя немного расслабилась, подумала, что прочувствовала соперницу и стала больше выжидать и меньше созидать. Но мы внесли некоторые коррективы, Катя их выполнила и все реализовала. Спортсменкой я доволен, она выложилась на максимум, есть некоторые недочеты, но будем над ними работать. В финале нас ждет тяжелый поединок. Соперница очень хорошо ведет себя в ближнем бою, поэтому мы настраиваемся очень серьезно.

Пальцева стала третьей россиянкой, которой удалось выйти в финал чемпионата мира. Завтра в борьбе за золото наша спортсменка встретится с представительницей Индии Манджу Рани, которая в полуфинале победила спортсменку из Таиланда Чутхамат Раксат. (Петр Григоренко)