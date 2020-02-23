Тренер о победе Ананяна над Матиасом: «Он не встречал таких противников»

Тренер российского боксера Петроса Ананяна Веди Мамедов оценил выступление россиянина в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

— Матиас слишком сильно был преувеличен перед этим боем, — цитирует тренера «РЕН ТВ». — Не так он страшен, каким кажется. Он просто не встречал соперника подобного Ананяну. Это 100-процентное превосходство Ананяна над Матиасом как спортсмена, не частный случай.

Ананян выиграл единогласным решением судей. Поединок состоялся в андеркарде боя за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

На счету 31-летнего Ананяна 15 побед, 2 поражения и 2 ничьи. Он нанес 27-летнему Матиасу первый проигрыш в карьере, до этого у пуэрториканца было только 15 побед.

Этот бой стал вторым для Матиаса после трагического поединка с Максимом Дадашевым. Летом 2019 года сразу после боя россиянина экстренно госпитализировали с отеком мозга. Несмотря на все усилия врачей, он скончался.