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Тренер Михайлов назвал сильные качества Максима Бабанина

16:20

Тренер, автор YouTube-канала «ВСЕМ БОКС» Рома Михайлов заявил, что дебют Максима Бабанина в профессиональном боксе должен ознаменоваться победой над бразильцем Беато Костой.

«Ведь это не просто опытный тяж. Это быстрый тяж, обладающий огромным арсеналом ударом и движений. Я уверен, его бой не оставит равнодушным никого», — сказал Михайлов РЕН ТВ.

Говоря о прогнозах на бой Бабанина с Костой, Михайлов выразил мнение, что бразилец «будет безостановочно принимать удары» и не сможет продержаться до финального гонга.

17 декабря РЕН ТВ покажет в прямом эфире турнир «Буря на Волге».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/914239-roma-vsem-boks-predrek-babaninu-iarkuiu-pobedu-nad-braziltsem-kostoi

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Иван Шитик все материалы автора
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