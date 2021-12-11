Тренер Михайлов назвал сильные качества Максима Бабанина
16:20
Тренер, автор YouTube-канала «ВСЕМ БОКС» Рома Михайлов заявил, что дебют Максима Бабанина в профессиональном боксе должен ознаменоваться победой над бразильцем Беато Костой.
«Ведь это не просто опытный тяж. Это быстрый тяж, обладающий огромным арсеналом ударом и движений. Я уверен, его бой не оставит равнодушным никого», — сказал Михайлов РЕН ТВ.
Говоря о прогнозах на бой Бабанина с Костой, Михайлов выразил мнение, что бразилец «будет безостановочно принимать удары» и не сможет продержаться до финального гонга.
17 декабря РЕН ТВ покажет в прямом эфире турнир «Буря на Волге».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/914239-roma-vsem-boks-predrek-babaninu-iarkuiu-pobedu-nad-braziltsem-kostoi
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