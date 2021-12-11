Тренер Михайлов назвал сильные качества Максима Бабанина

Тренер, автор YouTube-канала «ВСЕМ БОКС» Рома Михайлов заявил, что дебют Максима Бабанина в профессиональном боксе должен ознаменоваться победой над бразильцем Беато Костой.

«Ведь это не просто опытный тяж. Это быстрый тяж, обладающий огромным арсеналом ударом и движений. Я уверен, его бой не оставит равнодушным никого», — сказал Михайлов РЕН ТВ.

Говоря о прогнозах на бой Бабанина с Костой, Михайлов выразил мнение, что бразилец «будет безостановочно принимать удары» и не сможет продержаться до финального гонга.

17 декабря РЕН ТВ покажет в прямом эфире турнир «Буря на Волге».