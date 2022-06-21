Тренер Бетербиева: «Усик падал в каждом поединке с Артуром»

Тренер чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0) Марк Рэмси считает, что поединок между его подопечным и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) был бы громким боем.

«Не знаю, состоится ли этот бой, потому что Усик поднялся в супертяжелый вес, а Артур, возможно, будет выступать в первом тяжелом, — сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу FightHype. — Я видел три боя между Артуром и Усиком в любителях. Усик победил на Олимпиаде, и еще раз. Если я не ошибаюсь, Усик падал в каждом поединке. Это сложный вызов. Все знают, насколько хорош Усик. И люди начинают понимать, насколько хорош Артур. Возможно, в будущем их бой состоится».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Следующий бой Усик проведет против Энтони Джошуа (26-2) 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.