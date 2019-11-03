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Тренер Ковалева: «Сергей будет готов вернуться на ринг после того, как отдохнет»

10:17
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Российский боксер Сергей Ковалев собирается вернуться на ринг после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. Об этом заявил его тренер Бадди Макгирт. Россиянин уступил нокаутом в 11-м раунде и не сумел защитить чемпионский титул по версии WBO.

— Сергей полностью выполнил весь план на бой, — цитирует Ковалева ТАСС. — Такое случается, к сожалению. Сергей еще молод и будет готов вернуться на ринг, как только отдохнет.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7075393

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