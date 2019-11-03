Тренер Ковалева: «Сергей будет готов вернуться на ринг после того, как отдохнет»

Российский боксер Сергей Ковалев собирается вернуться на ринг после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. Об этом заявил его тренер Бадди Макгирт. Россиянин уступил нокаутом в 11-м раунде и не сумел защитить чемпионский титул по версии WBO.

— Сергей полностью выполнил весь план на бой, — цитирует Ковалева ТАСС. — Такое случается, к сожалению. Сергей еще молод и будет готов вернуться на ринг, как только отдохнет.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.