Тренер Ковалева считает, что россиянин должен накаутировать Альвареса

Бадди Макгирт, тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева, считает, что его подопечный должен нокаутировать мексиканца Сауля Альвареса.

— Если мы победим его, но решение примут не в нашу пользу, это увидит весь мир, — цитирует тренера BoxingScene. Но такой парень, как Канело, не примет этого. Он захочет реванша. Наш план в том, чтобы выйти и сделать то, что нужно, а не переживать насчет судей.

Бой Сауля Альвареса и Сергея Ковалева пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе. Для мексиканца это будет дебютный поединок в полутяжелом весе.