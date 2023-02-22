Тренер Исмаилова заявил о желании помучить Штыркова

Известный тренер Рамазан Исмаилов объяснил, почему поединок между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым пройдет в промежуточном весе по боксерским стандартам.

«Мы хотели, чтобы бой прошел в боксерском весовом лимите первого тяжелого веса, то есть, чтобы спортсмены весили 90,7 кг. Заодно можно было помучить соперника. Но другая сторона хотела выступать именно в полутяжелом весе по правилам ММА — до 93 кг. Думаю, что в поединке Штырков будет весить 103 кг. Десятку он легко наберет. В 10-унцовых перчатках он будет еще опаснее, особенно в первые два с половиной раунда. Дальше мы собираемся взять свое», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

Бой между Штырковым и Исмаиловым по правилам бокса пройдет 7 марта в Екатеринбурге. В декабре 2019 года спортсмены провели поединок по правилам ММА. Победу судейским решением одержал Исмаилов.